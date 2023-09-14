有咩要求？美媒高薪聘忠粉專報Taylor Swift新聞

如果你係美國樂壇天后Taylor Swift嘅粉絲就有福啦，因為依家有一份工作可以畀你喺追星嘅同時又可以賺錢，可謂一舉兩得！外媒報道，美國有媒體正尋找一位經驗豐富嘅「視頻轉發記者」(video-forward journalist)，專門報道呢位超級巨星嘅音樂同文化影響力，人工更高達10萬美元(約78萬港元)！

Taylor Swift今年展開「The Eras Tour」巡迴演唱會，唔少粉絲為之瘋狂。根據該職位招聘啟事，Taylor Swift嘅粉絲群已達到前所未有嘅規模，音樂等領域嘅重要性也隨之增加。

招聘啟事又指，呢份不平凡工作嘅地點偏遠，而且需要周圍飛，薪酬介乎4萬至10萬美元。獲聘嘅幸運兒將紀錄Taylor Swift嘅Eras巡迴演唱會之後落嚟部分最重要時刻，等讀者可以從深入角度了解呢埸轟動國際嘅盛事。

對於呢份招聘啟事，Slate音樂評論家Carl Wilson就稱「有啲令人難以置信」，因為它只專注於一位藝人。該美媒母企曾多次在當地市場裁員，不過如今竟聘請一名記者專門報道一名藝人的新聞。