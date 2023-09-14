郭家耀：市場觀望內地經濟數據　電動車股前景仍樂觀

美國通脹數據出爐，8月份核心CPI按年升幅略為回落，滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，市場對息口的預期未有太大變化，暫仍預料9月議息會議維持息率不變，但對11月及12月仍會否加息存在分歧。郭指出，隔晚美債息略為回落，但認為美元不會進一步明顯轉弱，仍要觀望人民幣走勢，亦要視乎內地周五(15日)公布8月經濟數據，在前景未明朗下，投資者取態都較為審慎，成交金額縮減，恒指料繼續在17,500點至18,500點上落。

另外，歐盟向由中國進口的電動車展開反補貼調查，市場料有機會提升對從內地進口電動車的關稅。郭指出，對消息不意外，提到早前在德國慕尼黑的車展，內地電動車價廉物美，相當搶鏡，歐洲車廠也明言內地車廠生產成本有明顯優勢，對歐洲車造成很大競爭。他指，內地電動車要進軍海外市場，必然會遇到這些問題，但本身的優勢料可做出好成績，歐盟反補貼調查料只帶來短暫困擾，前景仍然樂觀。