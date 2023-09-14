鄧聲興：東方航空業績有望持續大幅改善
2023年09月14日 10:09
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(中新社圖片)
在去年低基數基礎上，疊加「暑假」旅遊旺季效應，航空公司在運力投入、旅客周轉量、客座率等關鍵指標上均出現大幅提升。中國東方航空(00670)公布截至6月底止中期業績，收入錄得494.25億元人民幣(下同)，按年增加155.4%。虧損由去年同期的187.36億元，收窄至62.49億元。虧損進一步收窄，盈利有望在旺季明顯提升。
7月主要經營數據顯示，從客運運力投入看，集團按年增長115.03%。在旅客周轉量上按年增加151.72%。在暑運的帶動下，國際航線需求也迎來突破性進展。據中國民航局消息，7月國際客運市場共完成旅客運輸量335.3萬人次，按月增長32.6%，客運規模相當於2019年同期的50.9%。
接下來，中秋、十月長假期將成為市場表現的重點觀測期。另外，文旅部發文宣布恢復出境團隊遊第三批名單，出境跟團遊國家由60個擴展至138。這標誌着全球主要旅行目的地國家基本已全面開放。從第二季航空公司業績預告判斷，相信2023年第三季業績釋放仍有超預期的空間，23Q3、24Q1、24Q3將會見證業績的持續大幅改善。股價上望阻力位3港元；支持位2.56元。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)