鄧聲興：東方航空業績有望持續大幅改善

7月主要經營數據顯示，從客運運力投入看，集團按年增長115.03%。在旅客周轉量上按年增加151.72%。在暑運的帶動下，國際航線需求也迎來突破性進展。據中國民航局消息，7月國際客運市場共完成旅客運輸量335.3萬人次，按月增長32.6%，客運規模相當於2019年同期的50.9%。

接下來，中秋、十月長假期將成為市場表現的重點觀測期。另外，文旅部發文宣布恢復出境團隊遊第三批名單，出境跟團遊國家由60個擴展至138。這標誌着全球主要旅行目的地國家基本已全面開放。從第二季航空公司業績預告判斷，相信2023年第三季業績釋放仍有超預期的空間，23Q3、24Q1、24Q3將會見證業績的持續大幅改善。股價上望阻力位3港元；支持位2.56元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)