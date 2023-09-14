許繹彬：激活資本市場　經濟環境自然改善

耀才證券執行董事及行政總裁許繹彬表示，港股承上周的頹勢，曾再度跌穿18,000點的水平，在走勢上完全不跟外圍市況走向，繼續我行我素維持低成交，更錄得六連跌。本周初時，港股曾一度跌至17,842點水平，10天及20天線相繼失守，周一(11日)中國央行穩定匯率力度再次升級，在外匯自律機制專題會議召開時，強調堅決杜絕投機炒作之風。言論一出，境內外人民幣匯率大幅反彈近1%，中央是次再度出手干預人民幣匯率，令人民幣兌美金從低位近7.36水平瞬間急彈至7.28左右。是次人民幣反彈，隨即帶動A股及港股作出相應的反彈，可惜卻予人「死貓彈」的感覺，因為恒生指數跟大隊重回18,000點水平，隨後走勢又「死下死下」，完全沒有方向可言，成交更曾一回落至不足800多億，只能對港股慨嘆一句「真係唔知想點」。

儘管3年疫戰正式在去年完結，但香港經濟的復原能力根本不似預期，今年更出現股樓齊跌的格局，負資產及銀主盤隨處可見；股票市場成交持續萎縮，走勢已不能與美國相比，最意想不到是落後於亞洲其他國家。投資者日日希望聽到股市減印花稅等救市措施，能為成交低迷的股票市場注入動力；盡快推出樓市撤辣等措施，目的能振興疲弱的樓市，可惜本港的投資者只能得個「等」字，「等」到其他國家相繼出招救市，香港仍然在苦候。另一邊廂，港府對推行以民生為主的措施，則顯得不遺餘力，迅速傾巢而出地着手推動「夜經濟」，期望改善飲食及零售的生意環境以扭轉香港疲弱的經濟。

筆者由始至終對政府改善民生措施是非常支持，但如能在源頭出發，效果可能更為有效，先搞活資本市場，飲食及零售的生意來源自然會改善。尤記得2020年股市及樓市大旺時，飲食及零售、夜生活及各行各業歌舞昇平，市面都洋溢著歡欣。由始可見，資本市場變得活躍，所有行業均受惠，內地已開始付諸實行推出措施激活資本市場。因此，投資者現階段仍對港府能出招激活資本市場有所期望，並非無因。