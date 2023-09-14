澳洲國民銀行將關閉港辦事處　業務整合至內地及星日

香港又遭遇外資撤離，作為國際金融中心的地位再次受到打擊。外媒報道，澳洲國民銀行(National Australia Bank)計劃關閉其香港辦事處，並將業務整合到中國內地、新加坡及日本。該行發言人拒絕進一步評論。

該行高管Krista Baetens周四(14日)在聲明中表示，該辦事處將在未來18個月內關閉。外媒早前報道該行此決定，稱該辦公室在灣仔約有50名員工，計劃於2025年初全面關閉。Baetens表示，關閉香港辦事處這一個艱難決定並不是草率作出，而在對戰略進行全面評估後決定，反映該行希望將企業及機構業務，與NAB及客戶的機遇結合。

報道指，NAB員工主要從事支援服務工作，包括財務、風險和法律。

該行表示，將透過上海和亞洲、英國、歐洲、美國的其他分行，以及澳洲總部，為大中華區客戶及投資者提供服務。該行仍致力於亞洲業務，在新加坡、日本東京和上海的分行，是他們在該地區的主要客戶拓展中心。

此外，報道稱，西太平洋銀行(Westpac Banking Corp.)最近也關閉其香港分行，澳盛集團(ANZ)和澳洲聯邦銀行 (Commonwealth Bank)則繼續在香港開展業務。