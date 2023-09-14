惠譽下調明年全球經濟預測　中國風險蒙上陰影

惠譽評級發布《全球經濟展望》(GEO)報告中表示，2023年世界經濟增長可能略快於6月時所預期，但內地房地產市場下滑給全球經濟蒙上了陰影，下調2024年世界經濟增長預測。

惠譽表示，將2023年世界經濟增長預測上調0.1個百分點至2.5%，反映出今年迄今為止美國、日本和除中國外的新興市場(EM)的經濟表現出韌性。當中，該行將美國、日本和新興市場的增速均上調至2%，中國則下降0.5個百分點至3.4%。有關預測

該行預期，至2024年世界經濟增長將下調0.2個百分點至1.9%，並將美國增長預測下調0.2個百分點至0.3%，歐元區增長預測下調0.3個百分點至1.1%，中國和新興市場經濟增長預測均下調至4.6%和3%。

惠譽解釋，中國房地產市場未能企穩，預計今年新屋銷量可能下降1/5。由於住房佔投資的1/3，佔中國國內生產總值(GDP)約12%，對經濟具有強大的乘數效應。此外，中國的政策寬鬆效果未收效，出口需求正在下降。

至於美國，儘管聯儲局收緊貨幣政策，但就業和工資迅速上升，名義家庭收入強勁增長，帶動今年美國消費持續快速增長。不過，近幾個月勞動力收入放緩，信貸狀況的收緊變得明顯，利潤增長下滑也預示商業投資前景減弱。該行然預計美國將出現溫和衰退，目前估計將在2024年上半年發生。