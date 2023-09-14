【高盛推介】美團、阿里高開低走　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(13日)跌約1.4%，今早(14日)輕微高開後繼續下跌，最低見121.6元。現報122.2元，跌約0.7%。有券商就美團外賣業務持續領先、與抖音的到店本地服務競爭可控、資產負債表強勁等因素，看好美團後市表現並給予「買入」評級。

阿里巴巴由上周二起連跌，今早則早段高見86.55元後倒跌，最低見85.1元。現報85.3元，跌約0.3%，目前為連續第6日下跌。螞蟻集團旗下萬里匯公布，今年首8個月跨境支付用戶於電商平台1688採購額超過220億元人民幣，按年增長超過50%。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近日獲資金吸納，本周二及本周三共錄得約490萬元資金流入。

阿里方面，好倉於近期獲資金積極吸納，上周四至本周三皆錄得資金流入，合共約4,130萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

美團購17624，行使價138.1元，2023年12月19日到期，實際槓桿7.6倍，行使價150元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

美團購17553，行使價130.1元，2023年11月27日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、50兌1、高敏感度。

美團購17554，行使價145.1元，2024年6月25日到期，實際槓桿4.4倍，中長年期、時間值損耗較低。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.7倍，低面值、行使價100元以上、3個月期以上、低街貨產品最高槓桿。

阿里購17340，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、高敏感度、高槓桿。

阿里購18616，行使價100.98元，2024年1月24日到期，實際槓桿7.7倍，輕微價外、中年期。

阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿7.7倍，低面值、高槓桿。

美團及阿里牛熊證條款：

美團牛53643，收回價115元，行使價112元，換股比率500，槓桿比11.9倍。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比8.0倍。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率4/0倍。

阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率9.9倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率7.1倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.5倍。

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