全球3.3億名兒童每月生活費不足17元　呢度情況最惡劣...

聯合國原定在2030年前消除兒童極端貧窮的問題，但以現時情況來看，達標似乎需要奇蹟！外媒報道，根據聯合國兒童基金會(UNICEF)及世界銀行(World Bank)的報告顯示，目前全球仍有3.33億名兒童生活在「極端貧窮」當中。

報告指出，早前新冠肺炎肆虐全球，導致消除極端貧窮的兒童數量較先前預測少了3,000萬名。全球約有1/6的兒童每天生活費不足2.15美元(約16.77港元)。報告顯示，人口快速增長、疫情、氣候等因素，加劇了非洲撒哈拉以南地區兒童的極端貧困情況，當地有40%的兒童生活在極端貧窮之下，比例是世界之冠，相反全球其他地區的兒童貧困狀況卻在穩定下降。

聯合國兒童基金會及世銀呼籲，各國政府應採取一系列措施，包括擴大全民兒童福利計劃，優先解決兒童貧困問題。世銀貧困與公平全球實踐部門主任Luis-Felipe Lopez-Calva表示，全球約有3.33億名兒童生活在極端貧困中，他們被剝奪了基本需求，也被剝奪了尊嚴、機會及希望。