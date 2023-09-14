【高盛推介】滙豐上升　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股昨日(13日)升約1.8%，今早(14日)繼續上升，早段曾突破60元水平，最高見60.3元。現報59.9元，升約1.5%，目前為連續第4日上升。滙控公布，昨日於倫敦及香港市場共回購588.96萬股，涉資約3.48億港元。

觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周四及本周一共錄得約160萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。淡倉於近期獲資金吸納，本周一至本周三皆獲資金吸納。

滙豐購15635，行使價63.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿15.6倍，輕微價外、高槓桿。

滙豐沽17987，行使價47.95元，2024年3月25日到期，實際槓桿12.7倍，低面值、高槓桿。

滙控牛熊證條款：

滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率10.2倍。

滙豐牛56953，收回價50元，行使價49.2元，換股比率100，槓桿比率5.7倍。

滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率5.6倍。

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