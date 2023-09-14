屯門凱和山首批312.5萬入場　折實平均呎價1.1萬

新盤低價推出成新常態，路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，周四(14日)公布首張價單，提供140伙，折實平均呎價約11,088元，較今年3月劈價推出的飛揚第2期首批再低約11%。是次開放式戶折實入場費312.5萬元，而最低折實呎價9,168元起為一手市場自2020年5月後、逾3年來首見跌穿1萬元。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，首批屬「勁爆勁筍KING心價」，定價已考慮現時市況，期望可以幫客戶上車。他指，定價與同區對上一個新盤、恆大．珺瓏灣首批開價有接近30%折讓。

他續指，首張價單集中於第1座及第5座，包括11伙開放式戶、44伙一房戶、74伙兩房戶及11伙三房戶。

售價方面，價單提供3種付款計劃，扣除最高18%折扣，折實售價介乎312.5萬至824萬元，折實呎價由9,168至12,336元。按定價計，首批單位市值約8.97億元。樓盤即日起對外開放示範單位，周末起收票，最快月內開售。

首批入場單位為5座2樓K室，實用面積291方呎，折實呎價約10,739元。一房售價最低單位為5座2樓B室，實用面積370方呎，折實售價366.1萬元，折實呎價約9,895元。兩房入場戶為5座1樓F室，實用面積495方呎，折實售價488.8萬元，折實呎價約9,875元。