道期向上　歐央行將公布議息結果

美匯指數報104.344；港匯見7.8252；離岸人民幣(CNH)報7.2779；美元兌日圓報147.34；歐元處1.0738；英鎊報1.2488。金價報1,906.3美元。油價升近1%，布油報92.62美元，紐油處89.32美元。比特幣升見26,327美元。道指期貨升26點。

焦點數據：

20:15 歐元區官方指標利率

20:30 美國申領失業救濟人數

20:30 美國8月生產物價指數

20:30 美國8月零售銷售

22:00 美國7月企業存貨

-小米傳推兩款新機撼iPhone 15，備貨量增6成，股價曾漲3%

-百勝中國：擬未來3年斥30億美元派息及回購。

-據報富衛因市況欠佳決定再推遲上市計劃。

●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,126點，升3點或0.11%；深成指報10,197點，跌58點或0.57%；創業板指數報2,011點，跌15點或0.78%。

-外資8月淨沽出逾1100億中國股票，創2015年以來單月新高。

-茅台又有新搞作，夥德芙推酒心朱古力周六開賣。

-惠譽下調明年全球經濟預測，中國風險蒙上陰影。

銀行動向：

●澳洲國民銀行將關閉港辦事處，業務整合至內地及星日。

●花旗公布廿年來最大規模重組，簡化結構準備裁員。

●渣打香港與杜拜經濟及旅遊部簽訂合作協議。

●中國銀行助海南省政府在港發行50億人債。

綠債優惠：

●富途推「13免」綠債認購優惠，新客獎賞價值達1400元。

●再有券商推綠債認購優惠，今次呢間率先提供回購價...

東西方角力：

●歐盟對中國電動車補貼展開調查，中國歐盟商會反對。

●白宮：中國對蘋果iPhone的禁令是報復行為。

外地經濟：

●前財長轉口風！美國經濟軟着陸機會只有...

●全球3.3億名兒童每月生活費不足17元，呢度情況最惡劣...

●澳洲8月失業率維持3.7%，符預期。

●移民注意！英國樓市再放緩，銷售降至疫情初期以來最低。

企業消息：

●「股神」巴菲特減持惠普，套現逾12億元。

●Arm以51美元上限定價，集資近380億，周四掛牌。

●有咩要求？美媒高薪聘忠粉專報Taylor Swift新聞。