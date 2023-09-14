道期向上 歐央行將公布議息結果
2023年09月14日 16:20
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美匯指數報104.344；港匯見7.8252；離岸人民幣(CNH)報7.2779；美元兌日圓報147.34；歐元處1.0738；英鎊報1.2488。金價報1,906.3美元。油價升近1%，布油報92.62美元，紐油處89.32美元。比特幣升見26,327美元。道指期貨升26點。
焦點數據：
20:15 歐元區官方指標利率
20:30 美國申領失業救濟人數
20:30 美國8月生產物價指數
20:30 美國8月零售銷售
22:00 美國7月企業存貨
●港股好淡爭持，全日在萬八點大關穿梭。恒生指數高開93點後最多升164點，高見18,173點後走勢逆轉，一度倒跌80點，低見17,928點；收市報18,047點，升38點或0.21%。https://reurl.cc/QZ78oq
-小米傳推兩款新機撼iPhone 15，備貨量增6成，股價曾漲3%
-百勝中國：擬未來3年斥30億美元派息及回購。
-據報富衛因市況欠佳決定再推遲上市計劃。
●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,126點，升3點或0.11%；深成指報10,197點，跌58點或0.57%；創業板指數報2,011點，跌15點或0.78%。
-外資8月淨沽出逾1100億中國股票，創2015年以來單月新高。
-茅台又有新搞作，夥德芙推酒心朱古力周六開賣。
-惠譽下調明年全球經濟預測，中國風險蒙上陰影。
銀行動向：
●澳洲國民銀行將關閉港辦事處，業務整合至內地及星日。
●花旗公布廿年來最大規模重組，簡化結構準備裁員。
●渣打香港與杜拜經濟及旅遊部簽訂合作協議。
●中國銀行助海南省政府在港發行50億人債。
綠債優惠：
●富途推「13免」綠債認購優惠，新客獎賞價值達1400元。
●再有券商推綠債認購優惠，今次呢間率先提供回購價...
東西方角力：
●歐盟對中國電動車補貼展開調查，中國歐盟商會反對。
●白宮：中國對蘋果iPhone的禁令是報復行為。
外地經濟：
●前財長轉口風！美國經濟軟着陸機會只有...
●全球3.3億名兒童每月生活費不足17元，呢度情況最惡劣...
●澳洲8月失業率維持3.7%，符預期。
●移民注意！英國樓市再放緩，銷售降至疫情初期以來最低。
企業消息：
●「股神」巴菲特減持惠普，套現逾12億元。
●Arm以51美元上限定價，集資近380億，周四掛牌。
●有咩要求？美媒高薪聘忠粉專報Taylor Swift新聞。