【產經直播】港股彈得少 悶局難破？
2023年09月14日 16:40
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凱基亞洲投資策略部主管溫傑（右）
美國8月份CPI數據出爐，按年升3.7%，高過預期的3.6%，較上月的3.2%升幅擴大；而核心CPI則由上月4.7%回落至4.3%，符合預期。通脹數據好壞參半，會否影響未來加息步伐？港股周四(14日)雖終止六連跌，但僅升38點，收報18,047點，成交仍奀，僅816億港元。港股連續四日萬八關得而復失，有無咩啟示？係見見底還是久守必失？國家統計局明日(15日)內地公布8月主要經濟數據，能否令港股擺脫窄幅波動的悶局？
歐盟針對中國電動車展開反補貼調查，指中國通過大規模政府補貼政策壓低電動車價格，拖累電動車板塊普遍插水，近期重上1個月高位的比亞迪(01211)連跌第二日，收市跌1%；「蔚小理」當中，理想(02015)及小鵬(09868)向上，事件對板塊帶來多大影響？理想有冇挑戰早前高位？
內地傳媒報導，火電容量電價改革政策將會於今年內出台，火電企業有望在該政策刺激下增加利潤，消息帶動火電股向上，華潤電力(00836)、華能(00902)及中國電力(02380)一度抽升2%，火電股可以提前部署？
小米(01810)據報於11月發布小米14系列兩款新型號手機，日前已經開始量產，定位將針對蘋果iPhone15 Pro/Pro Max。小米股價受刺激反彈逾2%，已經連彈3日，股價上望空間有幾多？
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