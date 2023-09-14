【產經直播】港股彈得少　悶局難破？

美國8月份CPI數據出爐，按年升3.7%，高過預期的3.6%，較上月的3.2%升幅擴大；而核心CPI則由上月4.7%回落至4.3%，符合預期。通脹數據好壞參半，會否影響未來加息步伐？港股周四(14日)雖終止六連跌，但僅升38點，收報18,047點，成交仍奀，僅816億港元。港股連續四日萬八關得而復失，有無咩啟示？係見見底還是久守必失？國家統計局明日(15日)內地公布8月主要經濟數據，能否令港股擺脫窄幅波動的悶局？

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