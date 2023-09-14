小米傳推兩款新機撼iPhone 15　備貨量增6成　股價曾漲3%

報道引述小米內部人士透露，全渠道備貨訂單量相比去年同期大幅增長60%。同時小米13系列已提前一季度完成全年銷售目標。

小米創辦人雷軍曾多次提出要對標蘋果。雷軍在2021年底的小米12發布會上，首次提到小米將正式對標蘋果，並且要在未來一步步超越蘋果。「我覺得國產手機就是應該有這樣的勇氣，為甚麼不去比一下呢？一比較，大家可能會發現國產手機的實力比大家想像要強很多。」

在今年8月的年度演講中，雷軍再次提到對標iPhone，「我第一次講對標iPhone的時候，很多人對我冷嘲熱諷，覺得我們low，覺得我們蹭人家熱度。但是我是這麼想的，我覺得我們只有對標iPhone，才有機會趕上iPhone，才有機會超越iPhone。所以以後只要我講發布會，必要的話每一次我都會對標iPhone。」