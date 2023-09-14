科大與滙豐展開為期一周假設性數碼港元試驗

滙豐與科大商學院將由9月16日起於科大校內5家商戶展開假設性的數碼港元試驗。圖為滙豐香港區數字化總監博揚(左二)、科大商學院院長譚嘉因教授(右二)及參與測試的學生。

香港科技大學工商管理學院與滙豐宣布，將於9月16日起展開為期一周的假設性的數碼港元測試。該項目示範了學術界和私營機構透過緊密合作，並在香港金融管理局的帶領下，共同探索和試驗在香港應用央行數碼貨幣。

為準備是次測試，滙豐設計並構建一個平台，利用分布式分類帳技術（DLT），模擬在不同零售場境的設定下，處理可編程貨幣的支付和即時結算。

近200名科大師生已報名參與試驗，而每位參加者可透過計劃特設的電子錢包內，獲得100元假設性的數碼港元代幣，在七天測試期間，於校內的咖啡店及飯堂等共5家商戶消費。

同時，原型數碼代幣亦具備智能合約和可編程功能，讓客戶於完成符合條件的交易時，可自動獲取預設的獎賞。測試亦包括滙豐和科大商學院攜手進行的用戶體驗研究，相關結果將會用作日後進一步試驗及研究的基礎。

科大商學院院長譚嘉因教授表示，隨着香港正為數碼港元或將推出作好準備，十分高興與滙豐合作推展這項試驗計劃。憑藉商學院於金融​​科技領域的知識，加上科大師生對嘗試嶄新技術態度開放，科大是進行數碼港元相關驗證，以及探索其潛在應用的理想場地。

滙豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradović）表示，滙豐一直積極參與不同市場的央行數碼貨幣項目。我們擁有相關經驗，加上本身強大的數碼及交易銀行服務的能力，故能在短短4個月內完成設計、構建並於科大展開是次試驗項目，師生們亦對這個測試深感興趣。

是次測試更利用科大在金融科技方面的研究，以展示假設性的數碼港元的潛在優勢，詳情將於今年第4季公布。