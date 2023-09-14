萊坊︰全球第二季超級豪宅銷量下跌　香港按季勁減37%

萊坊公布的2023年第二季《全球超級豪宅報告》指，全球12個主要城市，上季價值超過1,000萬美元的豪宅銷售錄得422宗成交，較今年首季約475宗減少約11.2%，而較2022年第二季的約483宗，則下跌約13%。其中，香港同類成交按季勁挫約37.3%。

報告顯示，今年第二季超級豪宅銷售量按年計，共有8個市場銷售量下跌，4個上升，而按季比較，則各有6個地區錄得升跌。其中以洛杉磯跌幅最大。該市場第二季錄24宗成交，分別按年及按季下跌約62.5%及54.7%。

而亞洲地區，以本港跌勢較急，第二季錄得約42宗同類豪宅成交，除按年下挫外，較今年第一季約67宗，也減少約16%。而新加坡上季則錄約30宗超級豪宅成交，較去年同期約37宗，下挫約18.9%，按季亦跌約3.2%。

另外，按年計算，4個銷售成交量上升的城市，包括杜拜，上季錄95宗豪宅成交，按年同期增加約79.2%，悉尼則上升約46.2%，而巴黎及日內瓦按年也分別多約16.7%和約6.7%。

萊坊全球研究部主管Liam Bailey表示，近期全球超級豪宅銷售已從高位回落，但仍超過疫情前的水平。杜拜的超級豪宅銷售繼續領先，而大部分市場最大的挑戰是短期內新供應量緊張，主要是由於在2020年至2022年之間市場缺乏新建項目，令2024年新供應不足，市場庫存日益緊張，將影響定價。

該行董事，私募資產管理主管董荷斌稱，利息高企影響全球不同的層面房地產市場，豪宅市場也不能倖免。截至今年6月的過去12個月，追蹤12個全球主要市場，共錄得1,638宗樓價超過1,000萬美元的豪宅交易，遠遠超越2019年疫情前的水平。而香港的私人買家趁市場資產重新定價及投資組合多元化優勢下入市。隨著今年餘下時間外遊增加，內地買家對超級豪宅的需求相信會增加。

2023年第二季，12個主要超級豪宅市場的總銷售額為73億美元。杜拜以15億美元的總銷售額領先，倫敦和紐約的同類物業銷售額也錄得超過10億美元。截至今年6月的過去12個月，所有市場的總銷售額低於300億美元，低於2021年頂峰的407億美元，但超越2019年疫情前的186億美元。