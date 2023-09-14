粉嶺公屋放賣兩個月累劈2成　兩房未補價售190萬

未補價第二市場公屋都要劈價求售，粉嶺祥華邨兩房單位，放盤兩個半月，減價約20%，以190萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原范鎮培表示，九龍灣德福花園M座中層16室，實用面積約523方呎，兩房間隔，最初開價600萬元，議價後以530萬元易手，呎價約10,134元，新買家早前移民，近月回流香港入市自用。

●中原唐思坤稱，何文田嘉輝臺B座低層3室，實用面積約943方呎，套三房間隔，望園景，最新連2個車位以1,300萬元易手，呎價約13,786元，新買家為同區換樓客。

●香港置業曾家輝指，大角咀港灣豪庭4座中層H室，實用面積約322方呎，兩房間隔，以590萬元放盤3個月後，獲新買家接洽，議價後以約500萬元獲承接，呎價約15,528元。

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新界區

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺公屋祥華邨祥景樓高層1室，實用面積約358方呎，兩房間隔，放盤兩個半月，原先於未補價第二市場叫價238萬元，獲同區綠表客洽購，願減48萬元，以190萬元成交，減幅達約20.2%，呎價約5,307元。

●美聯葉容生表示，粉嶺公屋華明邨康明樓中層10室，實用面積約566方呎，三房間隔，裝修企理，早前在未補價第二市場以260萬元放售，獲覓樓多時的港島分支家庭議價15萬元，以245萬元承接，呎價約4,329元。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆康苑J座高層7室，實用面積約431方呎，獲區內首置客垂青，原業主增加議幅，減價20萬元，已補價自由市場以315萬元售出，呎價約7,309元，屬低市場。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆軒苑B座高層3室，實用面積約598方呎，區內首置客見單位附裝修，原業主擴大議價空間，累積減價50萬元，終於已補價自由市場以468萬元購入自用，呎價約7,826元。

●中原劉德興表示，粉嶺及上水9月暫錄約11宗二手買賣，其中粉嶺居屋榮輝中心4座中層J室，實用面積約468方呎，兩房間隔，未補價第二市場放盤時開價約330萬元，議價後以312萬元易手，呎價約6,667元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山居屋錦豐苑J座低層13室，實用面積約543方呎，兩房間隔，望園景及海景，未補價第二市場叫價530萬元，放盤1個月，減幅約5.7%，以500萬元沽出，呎價約9,208元。

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