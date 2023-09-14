美股向好　道指升166點　關注Arm首掛開價

美股3大指數早段向好，道指升166點，報34,742點；標指升20點，報4,487點；以科技股為主的納指升54點，報13,867點。港股夜期報18,149點，升83點，高水101點。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)表示，他不想持有債券，更願意持有現金，這凸顯出在全球央行試圖控制通脹之際，投資者面臨的困難。他表示︰「我不想擁有債務，你知道，債券之類的東西。」「暫時來說，我認為現金是好的。」

他表示，當債務在經濟中佔很大比重時，隨著利息支付也在增長，情況「往往會惡化並加速」。他續稱︰「我們正處於加速的轉捩點。」

企業消息方面，萬眾矚目的新股集資王、晶片設計專利公司Arm周四以發行價每股51美元正式掛牌，目前仍待第一口價競價。Arm今次上市公發行9,550萬單位的美國存託股票(ADS)，集資48.7億美元。

花旗集團首席執行官范潔恩(Jane Fraser)啟動了這家華爾街巨頭20年來最大規模的重組計劃，並正在準備進行一波裁員，以扭轉多年來股價的低迷狀態。花旗股價升1.46%，至42.99美元。