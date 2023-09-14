【低價求售】屯門掃管笏項目大折讓開價
2023年09月14日 22:04
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新盤以低價推出求突圍，屯門掃管笏全新盤開價，首批140伙的折實平均呎價11,088元，發展商指，項目定價較毗鄰的樓盤3年前首批有近三成折讓。
●屯門掃管笏凱和山首批140伙 折實平均呎價約11,088元
路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，周四(14日)公布首張價單，提供140伙，折實平均呎價約11,088元，開放式戶折實入場費312.5萬元，而最低折實呎價9,168元起為一手市場逾3年來首見1萬元有找。首張價單戶型涵蓋開放式至三房間隔，有9成單位來自第5座，扣除最高18%折扣，折實售價介乎312.5萬至824萬元，折實呎價由9,168至12,336元。以最高折實價，首批有8伙折實呎價1萬元有找。發展商指，定價與同區對上一個新盤、恆大．珺瓏灣3年前首批開價有近30%折讓。
●薄扶林VICTORIA COAST樓書曝光
華懋集團旗下薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，項目樓書已於周四(14日)上載至物業網站及一手物業銷售資訊網，短期內供預約參觀。該集團銷售總監封海倫稱，項目銷售部署進入直路階段。該盤提供118伙，每層提供兩伙，戶型包括54伙兩房連套房及工作間，以及64伙三房連套房及工作間間隔，實用面積由1,356至1,367方呎，全為闊橫廳的大戶設計。
●馬頭角文曜推最高85%的備用第一按揭
建灝地產旗下的馬頭角文曜，將為三房買家提供最高85%的備用第一按揭。該集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，採用上述按揭首期只需15%，貸款期最長24個月，定息3厘，期間供息不供本，不需經過壓力測試。項目提供22伙一房、47伙兩房、20伙三房及3個特色戶，預計可於2024年4月交樓。
●屯門飛揚第1期短期內開放現樓
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周四(14日)公布日前已獲發入伙紙，即將開放第1期現樓單位。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚第1期及第2期至今已合共售出702伙，套現逾35億元，短期內將會開放第1期現樓單位予公眾實地參觀。
●沙田星凱‧堤岸單日沽兩伙 共涉2,622萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四(14日)售出兩伙，共涉2,622.6萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出單位包括5座20樓D室，實用面積677方呎，三房間隔，可享開揚城門河景，成交價1,409.9萬元，呎價20,826元。
●西營盤15 WESTERN STREET開放式戶呎價約32,108元
萬科置業(香港)等合作的西營盤15 WESTERN STREET，周四(14日)最新售出18樓C室，屬實用面積213方呎的開放式戶，成交價683.9萬元，呎價約32,108元。
●觀塘凱滙特色戶成交價3,680萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，周四(14日)錄得特色戶成交。項目第1期的2座55樓G室，實面積1,348方呎，採四房連雙套房間隔，成交價3,680萬元，呎價約27,300元。資料顯示，凱滙分兩期發展，共提供1,999伙，開售至今累售1,996伙，套現逾259億元。
●將軍澳海茵莊園一房售493.9萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周四(14日)以493.9萬元售出2座23樓A1室，實用面積287方呎一房，呎價約17,209元。
●西南九龍維港滙III一房呎價約28,855元
信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙III，新近以1B座29樓C室，實用面積317方呎一房，成交價914.7萬元，呎價約28,855元。
●長沙灣佳悅推中秋節置業優惠
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，周四(14日)公布推出中秋節置業優惠，由即日起至30日，經中原地產購入樓盤指定兩伙單位的買家，可獲贈價值8.8萬元的家具裝修設計套裝，優惠總值17.6萬元，先到先得，送完即止。