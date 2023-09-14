【低價求售】屯門掃管笏項目大折讓開價

新盤以低價推出求突圍，屯門掃管笏全新盤開價，首批140伙的折實平均呎價11,088元，發展商指，項目定價較毗鄰的樓盤3年前首批有近三成折讓。

●屯門掃管笏凱和山首批140伙 折實平均呎價約11,088元

路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，周四(14日)公布首張價單，提供140伙，折實平均呎價約11,088元，開放式戶折實入場費312.5萬元，而最低折實呎價9,168元起為一手市場逾3年來首見1萬元有找。首張價單戶型涵蓋開放式至三房間隔，有9成單位來自第5座，扣除最高18%折扣，折實售價介乎312.5萬至824萬元，折實呎價由9,168至12,336元。以最高折實價，首批有8伙折實呎價1萬元有找。發展商指，定價與同區對上一個新盤、恆大．珺瓏灣3年前首批開價有近30%折讓。

●薄扶林VICTORIA COAST樓書曝光

華懋集團旗下薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，項目樓書已於周四(14日)上載至物業網站及一手物業銷售資訊網，短期內供預約參觀。該集團銷售總監封海倫稱，項目銷售部署進入直路階段。該盤提供118伙，每層提供兩伙，戶型包括54伙兩房連套房及工作間，以及64伙三房連套房及工作間間隔，實用面積由1,356至1,367方呎，全為闊橫廳的大戶設計。

●馬頭角文曜推最高85%的備用第一按揭

建灝地產旗下的馬頭角文曜，將為三房買家提供最高85%的備用第一按揭。該集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，採用上述按揭首期只需15%，貸款期最長24個月，定息3厘，期間供息不供本，不需經過壓力測試。項目提供22伙一房、47伙兩房、20伙三房及3個特色戶，預計可於2024年4月交樓。

●屯門飛揚第1期短期內開放現樓

●沙田星凱‧堤岸單日沽兩伙 共涉2,622萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四(14日)售出兩伙，共涉2,622.6萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出單位包括5座20樓D室，實用面積677方呎，三房間隔，可享開揚城門河景，成交價1,409.9萬元，呎價20,826元。

●西營盤15 WESTERN STREET開放式戶呎價約32,108元

萬科置業(香港)等合作的西營盤15 WESTERN STREET，周四(14日)最新售出18樓C室，屬實用面積213方呎的開放式戶，成交價683.9萬元，呎價約32,108元。

●觀塘凱滙特色戶成交價3,680萬元

●將軍澳海茵莊園一房售493.9萬元

●西南九龍維港滙III一房呎價約28,855元

●長沙灣佳悅推中秋節置業優惠