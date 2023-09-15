東方日報B1：屯門新盤凱和山入場呎價萬元有找

陳健聰（左）表示，凱和山定價已參考市況及樓盤的質素。

新盤續跟隨市況低價推售。路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，周四公布首張價單，折實平均呎價約11,088元，不僅較今年3月劈價推出的飛揚第2期首批再低約11%，更屬一手市場近4年最平。項目折實入場呎價9,168元，為逾3年以來新盤市場首見一萬元有找。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰認為，是次定價於現時市況下屬超值，形容首批為「勁爆勁筍KING心價」。

他指出，定價與毗鄰恆大‧珺瓏灣的3年前首批開價，有近30%折讓。價單提供3種付款計劃，即供120天現金優惠付款計劃享最高18%折扣，折實售價312.5萬至824萬元。

價單顯示，首批140伙有九成單位來自第5座，其餘位於第1座。按最高折扣計，折實呎價一萬元有找的單位有8伙，折實售價「3字頭」單位有22伙。入場單位為5座2樓K室，實用面積291方呎，折實呎價10,739元。另外，該盤亦提供建築期付款，折扣率達17.25%，罕有與即供差距僅0.75個百分點。

樓盤周四起對外開放示範單位，預計周末起收票，最快月內開售。資料顯示，青山公路大欖段飛揚第2期早前以折實平均呎價約12,509元首推88伙。而毗鄰凱和山的恆大‧珺瓏灣第1期及2期，於3年前首批折實平均呎價約15,419元。

美聯布少明指出，該盤折實入場呎價回到同區新盤約8年前水平。中原陳忠浩則表示，項目首批定價比同區一、二手約有兩成折讓。

另外，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四單日售出兩伙，共涉2,622.6萬元。