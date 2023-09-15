鄧聲興：Apple概念股經營壓力未減

蘋果公司(Apple Inc.)剛發布iPhone 15系列，在新系列配置更高端攝像頭，共推出4個版本。不過，在發布新產品後，Apple股價不升反跌，反映市場不看好新系列銷售情況。另外，早前華為率先推出Mate60系列，採用國產高端晶片，市場反應不俗，或影響新iPhone的需求，特別是中國市場，故一眾Apple概念股表現未見驚喜。

Apple手機市場前景受到挑戰。iPhone在內地市場銷售被華為搶攤，加上是次新iPhone升級的技術不顯著，或讓一些目前的iPhone用戶重回華為懷抱，而原本安卓(Android)的用戶需要升級換新機時，亦有不同選擇。

今年首6個月，舜宇毛利率約14.9%，較去年同期下降約5.9個百分點。毛利率下降主要受智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭持續降規降配的影響，手機鏡頭和手機攝像模組的毛利率較去年同期均有所下降。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)