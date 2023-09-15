富途陸秉鈞：深入解讀英偉達　股價已炒高？

上周重點拆解英偉達的總體和分部業績後，得出完美行業增長概念和「滿分」業績的公司，在正式公布後股價卻在顯著高開後大幅下挫，至截稿當天今仍然低於公布業績前的價格，是趁低吸納的機會還是暗藏隱憂？

●下半年增長將無礙

先從需求角度進行剖析。王仁勳在聲明中表示「隨着公司競相將生成式人工智能應用于每一種產品、服務和業務流程，價值1萬億美元的全球數據中心基礎設施將從通用用途轉向加速計算。」英偉達正在大幅增加供應，以滿足對其數據中心產品「激增的需求」。

英偉達「數據中心業務」正踏入高速增長階段。一般情況下這增速(同時達到三位數百分比的同比和環比增幅)都會受到產能的限制，制約了銷售增長。所以未來就算需求增長停止，只要產能獲得釋放，英偉達未來兩到三季度的業績將仍然能夠保持增長。

●明年出現不確定性

然而，誠如之前多次熱潮對晶片的需求般(如虛擬貨幣、元宇宙)，熱潮多會出現消退情況。若果AI熱潮也走上熱潮「前輩們」的道路，將對英偉達帶來中期深遠的影響，影響估值。事實上，生成式AI 在年初的增長的確非常厲害，吸引不少科網公司進行重金投資，但我們看到增長速度短期正出現放緩情況。當中的表表者 - 由OpenAI 公司主導的ChatGPT，根據SimiliarWeb 統計數據顯示，全球到訪流量自6月開始首次環比出現，直至最新的8月數據仍然下跌4%。儘管有不少人指出可能跟學生在暑期因而減少使用的原因有關，9月將會重新出現增長；儘管ChatGPT 只是生成式AI 的其中一個代表，並不能代表整個生成式AI 行業的增長，但我們可以看到的是，全球個人用戶對使用生成式AI 的增長勢頭，未必有外界想像中那麼強勁和持續。

目前企業用戶對英偉達的晶片需求如此旺盛，更多原因是因產能受限而使到需求被延遲滿足。隨着英偉達的晶片交付量持續翻倍提升(指用於生成式等大型運算模型的頂尖晶片H100，從目前的50萬塊增長至100萬至150萬塊)，一旦企業現有的需求獲得滿足後，在個人市場對AI 的熾熱沒有再進一步爆發下，它們的資本開支增長將會大幅減低。按目前英偉達的產能資訊，加上筆者的個人推算，相信這一輪AI熱潮所帶來的爆發性增長將於明年第一至第二季結束，業績恢復跟從整體行業需求而變化。

我們再從供應角度分析。英偉達的「老對手」超微(AMD) 和英特爾正努力對「英偉達=AI晶片」的霸主地位發起挑戰，AMD 於今年6月推出MI300X，英特爾則推出了Gaudi2；儘管兩者在性能上和英偉達的H100有明顯的技術差距，但隨着科技推陳出新的速度加快，加上一眾大型科技企業也不樂見由一間供應商徹底壟斷這一重要資源的意願下，目前英偉達在AI晶片市場超過80%的市佔率(預料在未來一到兩季仍會增加)的局面也同樣將在明年受到挑戰。此外，目前英偉達非常倚賴晶片製造商台積電為其製造H100晶片的CoWoS封裝技術。換句話說，若然台積電無法在短期取得產能突破(公司指瓶頸至少要到2024年底才能解決)，哪怕英偉達成功把握市場，銷售仍將受到大限制。

●市銷率反映股價過高

執筆之時，英偉達已經是連續兩次挑戰500美元大關失敗而回，最新為448.70美元(美股周二收盤)，根據我們富途牛牛資訊顯示，當前市銷率為33.91倍。根據WisdomTree全球首席投资官Jeremy Schwartz擇文指出，過去50年，歷史市銷率高於40倍和預測市銷率高於25倍的公司有231間，只有20% 能在接著一年持續跑嬴大盤；更糟糕的是，它們在接著一年的回報中位數是負數。換句話說，選擇於500美元附近高追的話，按統計學來說，輸面(這裏指跑輸大市)接近80%。沒有人會否認英偉達長遠是一間非常值得投資的公司，但這不等於值得現價追入。較為理性的做法是跌回至400美元附近的時候，才開始分注吸納為宜。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)