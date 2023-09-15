香港電腦學會：新加密幣私隱風險阻礙普及

最近加密貨幣界較熱門的話題，就是WorldCoin，它吸睛之處包括項目由OpenAI的創始人奧爾特曼發起，高調地收集生物訊息包括虹膜數據，以及多個歐洲國家對其私隱保護的質疑；而且Worldcoin已經落戶香港，開設實體網點收集用戶數據。

按照WorldCoin官方的白皮書，WorldCoin「成立的使命是創建一個由大多數人類擁有的，全球包容性的身份和金融網絡」。項目由兩大部分組成，包括作為「人類身份」證明的數字身份證(World ID)，和數碼貨幣WLD。另有一個手機應用程式World App，來儲存和使用World ID和WLD。

註冊WorldCoin要掃描眼球

World ID聲稱是有私隱保護的「人類身份」證明，讓用戶可以在線上證明自己的「人性」，即證明自己不是生成式人工智能或機械人。這在未來的數碼世界可能愈來愈重要，但有趣的地方是，WorldCoin的發起人是ChatGPT的創始人，即生成式人工智能火起來的起點。

註冊WorldCoin的最後一步，需要掃描眼球。該公司製造了一部很有未來感的眼球掃描儀，名為「Orb」。Orb會掃描用戶的視網膜，再輸出一個唯一的World ID。官方解釋默認會刪除用戶的眼球圖像，只會儲存哈希值(Hash)，但用戶仍可以選擇讓WorldCoin保留原始數據供將來使用。為鼓勵更多人註冊，完成掃描眼球的用戶會收到25枚WLD作為獎勵，公司並承諾將來會繼續空投WLD給用戶，直至WLD最後成為一種「全民基本收入」(Universal Basic Income)。

在香港，有報道指7月底已有3間營運商提供Orb眼球掃描服務，一周內已有超過2,000人註冊。當中大多數應是熱衷於加密貨幣的參與者，但也不排除有人只是為了獎勵而來。隨着不同媒體的報道愈來愈多，尤其是關於生物數據收集的目的、數據私隱保障、數據洩漏預防、數據被挪用等議題，WorldCoin至今仍未有正面確切的回應。此外，項目代幣WLD，也未有很實在的代幣經濟學去支持它的市值，可能最後變成一隻空氣幣。

收集生物數據用途惹質疑

現時，WorldCoin的概念在世界各地都正受到質疑和監管審查，包括Twitter創始人杜斯和以太坊創始人Vitalik Buterin等科技大咖，都對WorldCoin提出質疑。英國、法國和德國正開始調查它的私隱問題，肯尼亞政府則暫時禁止WorldCoin營運。

至於是否值得冒私隱的風險，用眼球掃描去換取WLD幣，始終是個人選擇，但由數據安全和網絡安全的角度考慮，生物特徵作為密碼或身份認證，有一個天然的問題，就是如果發生數據洩漏事件，用戶要更改是非常困難的。有一句老話：「改密碼比改指紋或虹膜這些生物特徵容易」；而且近期掀起一股「被忘記」權利的討論，如果生物特徵作為身份認證被記錄下來，要在網上或數碼世界被忘記就更困難。

WorldCoin的概念的確非常創新和有前瞻性，但如要繼續推廣下去，包括私隱保護、防止數據濫用、數據安全問題等，都必須有一個明確和有說服力的答案，才能讓各地政府和監管機構，以至目標用戶群能信服和安心接受。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 陳頴峯