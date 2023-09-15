遠洋集團︰暫停所有境外債務付款

集團認為最佳的出路是對其境外債務進行全面重組，確保債權人得到公平公正的待遇，提供可持續的資本結構，並為集團穩定營運奠定基礎。為此，鑑於流動性緊張情況，經集團審慎考慮，將暫停所有境外債務項下的付款，直至整體重組及/或延期解決方案獲得實施。集團將繼續積極與相關持份者包括銀行、債券持有人及金融機構磋商，以展期及/或重組相關境外債務。

集團指現階段正在不懈地努力，確保根據集團已簽訂的預售安排交付已竣工的物業並繼續其業務營運，將集中一切必要資源，確保現有項目交付，加快在建物業及已竣工物業的銷售，穩定業務營運，保障購房者、集團合作夥伴及所有持份者的利益。此外，集團正在實施嚴格的降本增效措施，以提高營運效率。

未能於到期時作出以上境外美元證券項下的付款可能導致債權人要求加速付款。8種境外美元證券將於9月15日上午9時起停牌，直至另行通知為止。

公司已委任華利安諾基(中國)為其財務顧問，並委任盛德律師事務所為其法律顧問，協助集團針對現有資本結構和流動性挑戰進行評估並制定最佳解決方案。