道指漲331點　紐油升破90美元

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.56%，報105.35；港匯見7.8286；離岸人民幣(CNH)報7.2891；美元兌日圓處147.49；歐元報1.0637，英鎊報1.2401。金價處1,910.93美元。布油報94.15美元，紐油報90.53美元。比特幣(Bitcoin)升1.2%，報2.65萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水110點。

●道指收報34,907點，升331點或0.96%；標指收報4,505點，升37點或0.84%；納指收報13,926點，升112點或0.81%。

-ARM首日掛牌炒高24%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,193點，升146點或0.8%。

●9月恒生指數夜期收報18,171點，升105點，高水123點，成交17,126張。

●紐約期油收報每桶90.16美元，升1.64美元或1.85%；倫敦布蘭特期油收報每桶93.7美元，升1.82美元或1.98%。

●紐約期金收報每安士1,932.8美元，升0.3美元或0.01%。

●英國富時100指數收報7,673點，升147點或1.95%；德國DAX指數收報15,805點，升151點或0.97%；法國CAC指數收報7,308點，升86點或1.19%。

●美國8月生產物價指數(PPI)按年增長1.6%，勝預期；上周初請失業金人數為22萬人，預期22.5萬人；8月零售銷售按月升0.6%，高於預期。

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