內地8月70大中城市商品住宅銷售價格按月總體下跌

國家統計局公布，8月份，70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格按月下降、按年有漲有降。

按月比較方面，8月份一線城市新建商品住宅銷售價格由7月持平轉為下降0.2%，其中北京、廣州和深圳分別下降0.2%、0.3%和0.6%，上海上漲0.1%；二線城市新建商品住宅銷售價格下降0.2%，降幅與7月相同；三線城市新建商品住宅銷售價格下降0.4%，降幅比7月擴大0.1個百分點。

至於按年比較，8月份一線城市新建商品住宅銷售價格上漲0.6%，漲幅比7月回落0.4個百分點；二線城市新建商品住宅銷售價格上漲0.3%，漲幅比7月擴大0.1個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格下降1.4%，降幅比7月收窄0.1個百分點。

北京8月新建商品住宅價格按月跌0.2%，按年升2.8%；上海按月升0.1%，按年升4.1%；廣州按月跌0.3%，按年跌1.4%；深圳按月跌0.6%，按年跌3%。

二手住宅價格方面，北京8月二手住宅價格按月升0.4%，按年升0.8%；上海按月跌0.3%，按年跌2%；廣州按月跌0.6%，按年跌3.7%；深圳按月跌0.2%，按年跌1.4%。