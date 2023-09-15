新機挑起晶片大戰　美議員促全面制裁華為中芯

華為和中芯是美國政府去年實施出口管制的主要目標，此前均已遭受美方部分制裁。外媒報道稱，共和黨議員希望能將這些管制措施進一步升級為全面制裁。

以眾議院外交關係委員會主席麥考爾（Michael McCaul）為首的10位共和黨眾議員，於提交予美國商務部副部長埃斯特維茲（Alan Estevez）的信函中指，華為新推出先進手機，意味着現有限制措施並不奏效。眾議員們對當局無法有效制定並執行針對違規者，尤其是中國的出口管制規範感到非常困擾。

信件呼籲局方對華為和中芯實施全面性制裁，並禁止美國進口中芯生產的晶片。同時，應將兩家公司以及旗下所有子公司納入實體清單、對這些公司實施貿易限制、撤銷所有許可證並拒絕發放，並對其高層提出刑事訴訟。

上述的眾議員中，包含能源部、商務部及中國特別委員會的領導人，他們要求局方在9月28日前就情況進行匯報。