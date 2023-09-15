私有化再IPO市值翻倍　軟銀靠Arm大賺靠運氣？

由孫正義掌舵的日本投資巨頭軟銀集團，在2016年以320億美元(約2,500億港元)將英國晶片公司Arm私有化，7年後重新上市，周四(14日)首日掛牌即炒高24.6%，收市報63.59美元，市值達650億美元，即較當年私有化作價翻了一番。

軟銀今次靠Arm贏漂亮一仗，原來拜監管機構所賜。軟銀於2020年曾經同意以400億美元將將Arm售予英偉達，惟當時飽受監管機構阻撓，最終交易未能成事。軟銀隨即轉變計劃，部署Arm再上市，最終選定在納斯達克掛牌，並成今年最大IPO，並引入不少大客戶成投資者，實行「共同富裕」。據報，Arm預留了超過7億美元的額度予英特爾、蘋果、英偉達、三星電子及台積電等公司投資。

作為一家晶片公司，Arm其實沒有設計或生產晶片，而是一套架構，透過收取授權費去賺錢，當中包括許可費及版稅。Arm規定硬件在執行特定指令時的運作方式，就像是軟、硬件之間簽訂的合約，定義兩者要如何與彼此互動。Arm架構去設計的處理器等產品有低成本、高效能、低耗電優勢。Arm架構在手機領域，以至高效能運算伺服器等地方都獲廣泛應用。

Arm在科技硬件生態系統中不可或缺，因其設計的晶片，幾乎都能搭載在全世界的任何的智能手機上。由於Arm營運與智能手機和個人電腦息息相關，受該兩個市場銷售下滑影響，Arm今年全年收入可能下降1%。對此，Arm財務總監Jason Child表示，高階手機可能採用Arm的最先進的技術，而Arm可以收取最新技術製造的晶片專利費，由先前的3%提升至5%，因此Arm仍可提高銷售額。