姚浩然：港股欠缺動力 內銀股可小注收息
2023年09月15日 11:25
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，中國人民銀行降低存款準備金率，但市場仍擔心內房銷售會影響其他經濟環節，雖然「認房不認貸」措施首星期帶來成效不俗，但並不能作為樓市的拐點。外圍方面，姚指歐洲央行加息亦沒有令美元回調，美元強勢令人民幣及其他貨幣貶值，拖累港股反彈力度，加上本地地產股及友邦保險(01299)等本土股份疲弱，恒指初步阻力位看18,400點至18,500點，若能突破上方再看18,900點至19,000點。
油價近期升勢凌厲，紐約期油由70美元水平反彈至90美元，升幅近三成。主要因為沙特及俄羅斯維持減產至年底，原油供應量減少，加上亞特蘭大聯儲調高美國第三季經濟增長至5.8%，反映美國經濟並未出現衰退，刺激原油需求增加，在供不應求的情況下，油價已累積不少升幅，料90美元水平會出現整固。至於「三桶油」當中，姚首選中海油(00883)，他表示股份息率高，但現水平值博率較低，待回調至13.6港元可買入。
人行再降準0.25個百分點，姚稱措施雖能可讓銀行釋放更多資金到市場，但目前內地經濟遜色，令市場商機減少、風險增加，即使降準，他們亦未必願意借更多貸款出去，預料盈利變化不大。如果投資者鍾情內銀股收息，姚建議可留意四大國有銀行，如工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，作為收息股不俗，但不要期望短期有很大升幅，買入時宜控制注碼。