【高盛推介】人行降準　內銀股做好

高盛(亞洲)有限責任公司：人行於今日(15日)下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，及後有報道引述專家指，是次降準將釋放中長期流動性超過5,000億元人民幣，並料經濟穩步回升的可持續性將進一步提升。

內銀股今早跟隨大市做好，昨日(14日)升約1.1%的建行，今早繼續上升，最高見4.45元，突破1個月高位。現報4.43元，升約1.1%，目前為連續第3日上升。

工行昨日反彈升約1%，今早繼續上升，最高見3.86元，觸及兩個月高位。現報3.84元，升約1.3%。中行昨日升約0.7%，今早最高見2.76元，觸及1個月高位。現報2.74元，升約1.5%。

觀察個股輪證資金流向，建行好倉於本周三錄得約20萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。工行好倉於本周三錄得資金流入後，昨日亦獲資金轉向沽出。中行好倉則於本周二至本周四皆錄得資金流入，合共約20萬元。

建行購27950，行使價4.91元，2023年12月21日到期，實際槓桿15.0倍，低面值、高槓桿。

工行購27796，行使價4.0元，2023年12月21日到期，實際槓桿12.1倍，貼價。

中行購13620，行使價3.17元，2024年3月21日到期，實際槓桿11.0倍，中年期、時間值損耗較低。

農行購11570，行使價3.0元，2024年3月28日到期，實際槓桿7.5倍，中年期、時間值損耗較低。

招行購19390，行使價38.43元，2024年1月24日到期，實際槓桿6.8倍，中年期、時間值損耗較低。

內銀股牛熊證條款：

建行牛50185，收回價4元，行使價3.9元，換股比率10，槓桿比率8.3倍。

工行牛51932，收回價3.3元，行使價3.2元，換股比率10，槓桿比率5.7倍。

中行牛63534，收回價2.3元，行使價2.22元，換股比率10，槓桿比率4.9倍。

招行牛56199，收回價25元，行使價24.6元，換股比率100，槓桿比率3.5倍。

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