【高盛推介】資源股做好　好倉點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：中石油昨日(14日)急漲升約5.8%，今早(15日)繼續上升，早段曾重上6元水平，最高見6.02元。現報5.92元，升約1.9%。有券商料中石油將可受惠於人民幣貶值，盈利可藉此增加7.2%，並將中石油列為行業首選。

江西銅昨日升約2.6%，今早突破13元，最高見13.26元的一周高位。現報13.2元，升約3.1%。江西銅早前公布，今年上半年實現營業收入2,675.26億元人民幣，按年增長4.81%；淨利潤33.59億元人民幣，按年下降3.09%。

神華昨日升約3.8%，今早亦繼續上升，最高見25.2元，創近3個月新高。現報25.05元，升約1.6%。

觀察個股輪證資金流向，中石油好倉於本周一至本周三共錄得約700萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

江西銅好倉於本周一及本周二共錄得約20萬元資金流入後，本周三及本周四獲資金轉向沽出。神華好倉則於本周三及本周四皆錄得小量資金流入。

中油購15905，行使價6元，2023年11月21日到期，實際槓桿10.8倍，貼價。

江銅購11480，行使價12.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.9倍，貼價。

神華購11654，行使價28.55元，2023年12月20日到期，實際槓桿12.4倍，低面值、高槓桿。

兗礦購19577，行使價14.7元，2024年7月24日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、中長期。

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