印度魅力不可擋！呢家日企相隔近十年再「插旗」

全球人口最多的國家印度，近年經濟及社會急速發展，中產階級壯大，成為不少大企業覬覦的新興市場。日本最大化妝品公司資生堂(Shiseido)決定在印度推出近十年來的首個化妝品品牌，將甚具人氣的「NARS」系列引入當地美容店，期望在蓬勃發展的消費市場中分一杯羹。

資生堂亞太區主管Nicole Tan表示，公司已跟印度零售商Shoppers Stop旗下Global SS Beauty Brands合作，今年將在新德里及孟買開設14家商店。她指出，印度消費者對彩妝非常感興趣，相信眼影、唇膏及胭脂等產品都會有龐大市場，而且是高端的細分市場。

根據研究公司Mordor Intelligence的報告，在彩妝普及的推動下，印度化妝品市場預計在未來5年錄得每年4.2%的增長。Nicole Tan補充，印度是一個潛力巨大，但發展緩慢的市場，而且已被公認是一個「必須投資、培育和發展的市場」。

資生堂在2015年進入印度市場一年半後，便關閉了一家銷售Za化妝品的子公司，因為業務未達到預期。如今全球都押注這個人口大國的年輕消費者膨脹及富裕程度日益增長的優勢，重新部署印度業務。資生堂也期望加強印度業務有助實現盈利多元化。該公司上半年銷售額為4,940億日圓(約262億港元)，其中1/4來自日本，另有大約1/4來自中國，其他亞太區市場佔比約6.2%。