不容忽視！滙豐：大米價格飆升料引發亞洲食品恐慌

該行以Frederic Neumann為首的經濟學家在周五(15日)的一份研究報告中表示，2008年亞洲食品價格恐慌令人印象深刻。「當時，隨着整個地區的消費者和政府爭相確保供應，一些經濟體的大米價格上漲，並迅速蔓延至其他市場。隨着買家轉向代替品，小麥等其他主食的價格也上漲。」

泰國大米出口價格躍升至每噸600美元以上，按年上漲近50%。Neumann表示，這對政策制定者來說是一個問題，因為番茄及洋葱收穫周期短，在價格上漲後往往會迅速恢復正常，大米則不同，價格可以在更長時間內維持高位。

資料顯示，全球大米進口量佔消費量的比例在過去25年約翻一番，自2008年食品價格恐慌以來上漲約4個百分點。Neumann表示，這意味一個經濟體的混亂，可能會對其他經濟體產生比過去更大的溢出效應。

他指，馬來西亞和菲律賓是最依賴大米進口的兩個亞洲經濟體，其次是南韓和台灣。印尼等其他經濟體也受到影響。香港和新加坡的大米全部進口，但鑑於其購買力，可以輕易確保供應。