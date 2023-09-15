二手樓價指數連跌五周共3.36%　重返今年1月水平

中原城市領先指數CCL最新報159.87點，按周跌約1.19%，連跌5周共約3.36%，是去年12月初後最長跌浪，指數已跌穿160點，創32周新低，重返今年1月時水平。

整體樓價跌勢未止，跌幅亦明顯加快，指數3周前跌約0.09%，前周跌約0.20%，上周跌約0.38%，今周跌幅更擴大至約1.19%。本周CCL比今年4月168.40點高位，近22周累跌約5.07%，今年整體樓價升幅收窄至約1.98%。

本周CCL已跌至低於160點水平，相信在銀行上調新造H按封頂息、9月13日啟德第2A區2號及3號住宅用地每呎樓面地價創新低、以及9月14日屯門新盤凱和山公布首張價折實最低呎價創同區新低的情況下，二手樓價繼續受壓下跌。上述事件對香港樓價的影響將會在10月上旬公佈的CCL才開始陸續反映。估計CCL快將到達2022年12月156.37點低位，現時僅相差3.50點或2.19%。展望今年第四季CCL目標下試148點，除了蒸發2023年全年樓價升幅外，預料將較去年低位再跌約5%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報159.87點，按周跌約1.10%。CCL(中小型單位)報158.48點，按周跌約1.24%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌5周，分別累跌約3.61%及約3.58%，兼同創32周新低，重返今年1月時水平。CCL(大型單位)報166.80點，按周跌約0.90%，指數創18周新低，重返今年5月時水平。

四區樓價三跌一升。新界西CCL_Mass報145.61點，按周跌約2.75%，連跌3周共約5.02%。九龍CCL_Mass報153.00點，按周跌約1.91%，連跌2周共2.44%。新界西及九龍指數分別創36周及33周新低，同樣重返今年1月時水平。新界東CCL_Mass報175.07點，按周跌約1.00%，指數創28周新低，重返今年2月時水平。港島CCL_Mass報163.49點，按周升約1.41%，連升2周共約1.49%。

2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升約1.98%，CCL Mass升約2.28%，CCL(中小型單位)升約2.42%，CCL(大型單位)升約0.08%。港島升約4.87%，九龍升約1.47%，新界東升約2.98%，新界西升約0.13%。