【產經直播】美國下周議息 港股點部署？
2023年09月15日 16:20
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人行昨晚(14日)突然宣布調低存款準備金率，降幅25點子，周五(15日)生效，加上最新出爐的內地經濟數據大多勝預期，港股反覆做好。恒指曾最多升324點，最終升幅收窄，收市升134點，報18,182點，成交增至1,180億元，港股難言轉勢？展望下周美國聯儲局議息，如何左右港股走勢？
人行降準，內銀股上揚，中國銀行(03988)及農業銀行(01288)均升逾1%。內銀是否願意提供更多貸款？會否影響內銀資產質素？投資者是否值得現價追入收息？其他金融股亦都做好，其中滙控(00005)連升多日，集團持續回購股份，對股價繼續有支持？上望空間有幾大？？
內地8月份工業增加值及零售表現勝預期，中央扶持政策終有效傳導至實體經濟？消費股受追捧，例如百勝中國(09987)升4%，10月國慶假期將至，可及早部署定？
個別資源股亦落鑊炒，其中金礦股強勢，9月國際現貨黃金價格有所回落，但國內黃金足金零售價仍在攀升，紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)做好，前景點睇？至油股表現則遜色，隔晚紐約期油收市價為10個月來首度突破每桶90美元，三桶油先升後回，回吐檿力大？
德國傳媒報道，德國聯邦數碼化和交通部國務秘書在非公開場合承認，該國新的5G移動網絡使用很多來自中國的技術，德國移動通訊營運商繼續依賴中國供應商的安全關鍵組件。有內地傳媒估計，相關供應商包括華為或中興通訊(00763)。晶片股炒上，有為華為製造晶片的中芯國際(00981)靠穩。不過與此同時，美國共和黨多名資深眾議員致函敦促拜登政府，打擊華為和中芯國際。晶片股有何部署策略？
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