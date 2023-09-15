【產經直播】美國下周議息　港股點部署？

人行昨晚(14日)突然宣布調低存款準備金率，降幅25點子，周五(15日)生效，加上最新出爐的內地經濟數據大多勝預期，港股反覆做好。恒指曾最多升324點，最終升幅收窄，收市升134點，報18,182點，成交增至1,180億元，港股難言轉勢？展望下周美國聯儲局議息，如何左右港股走勢？

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