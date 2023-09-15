道期升55點　美將公布消費者信心數據

美匯指數報104.882；港匯見7.8262；離岸人民幣(CNH)報7.2757；美元兌日圓報147.74；歐元處1.0665；英鎊報1.2437。金價報1,917.97美元。油價升0.5%，布油報94.25美元，紐油處90.73美元。比特幣微跌至26,550美元。道指期貨升55點。

焦點數據：

20:30 美國8月出口物價

20:30 美國8月進口物價

20:30 美國9月紐約聯邦儲備銀行製造業指數

21:15 美國8月產能利用率

21:15 美國8月工業生產

22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數

●港股做好，恒生指數全日收報18,182點，升134點或0.7%，主板成交近1,180億港元。

內地經濟：

●內地首8月社會消費品零售總額按年增7%，高於預期。

●內地8月70大中城市商品住宅銷售價格按月總體下跌。

●人行開展5910億人幣MLF操作，另逆回購1050億人幣。

●野村：內地或需幾乎撤銷所有樓市限制措施，經濟始復甦。

●內地又出招托人幣！傳人行要求券商減少自營外匯交易。

●澳新銀行：地方政府或趁「金九銀十」推樓市措施。

●「中國大淡友」錢隆斯：內地增長模式倘失靈，恐釀全球風險。

●高盛料內地推更多放鬆政策，大摩對中資股仍審慎。

中美角力：

●新機挑起晶片大戰，美議員促全面制裁華為中芯。

●美國都擔心國安，耶倫：擬加強外國在美投資審查。

香港經濟：

●證監會：JPEX從未與當局接觸，已將案件轉介警方。

●二手樓價指數連跌五周共3.36%，重返今年1月水平。

●香港8月個人破產申請宗數714宗，創5個月高位。

●棄港擁星！開曼群島赴新加坡設亞洲首個基地。

外地經濟：

●博得過？日股料仍有力上，普徠仕專家教你揀心水股。

●印度魅力不可擋！呢家日企相隔近十年再「插旗」。

●不容忽視！滙豐：大米價格飆升料引發亞洲食品恐慌。

●大鱷格里芬：市場能否持續反彈成疑，本輪加息周期已完。

企業消息：

●Salesforce擬招聘3300人，涵蓋銷售工程與雲端。

●燃油成本上漲，美國航空調低本季盈利預測。

●私有化再IPO市值翻倍，軟銀靠Arm大賺靠運氣？

●福特CEO︰若按全美汽車工會要求加薪4成，公司已破產。