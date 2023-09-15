博得過？日股料仍有力上 普徠仕專家教你揀心水股

日股專家、普徠仕國際價值股票基金管理人Colin McQueen警告，不要過度依賴疲弱的日圓來支撐出口商的盈利。

McQueen表示，隨着日圓跌至3年來低位，部分公司的盈利可持續性或容易受到影響。「目前部分出口導向型企業，在日圓疲軟的情況下表現良好。」他表示，「你可能會發現，通脹加劇的環境下，哪些股票會受益，出現輪動。」

他表示，日本可能蘊藏機會，因為當地許多公司的估值已經變得非常吸引。他認為，日本股市仍有吸引力，升勢可能還會進一步持續，資產負債表更強大及更有效運用資產等公司治理改革，可能會帶來更多收益。

不過，鑑於日本通脹前景有變，McQueen對選擇合適的股票持謹慎態度。「全球其他地區的利率已經上升，因此日本的利率差距更大。」

McQueen也有不少觀點，他看好三菱日聯金融集團等銀行，認為將受益於潛在加息。他又表示，在某些情況下，會看到通貨再膨脹加劇的環境，以及更強而有力的貨幣政策，銀行將是主要受益者之一。

他並看到三井不動產公司等地產股的機會，這類股份通常會隨着通脹加速而下跌。他又指，隨着赴日遊客(尤其中國遊客)增加，旅遊相關股有可能復甦。