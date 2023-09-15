平安好醫生「醫+藥+險」模式再升級 設差異化產品服務
2023年09月15日 17:48
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為推進健康中國2030戰略建設，互聯網醫療平台平安好醫生(01833)宣布，「醫+藥+險」(即醫療、藥物及保險)創新融合模式升級，以建立醫療健康生態圈，通過醫療健康資源的協同效應，為醫療機構、醫藥企業、保險賦能，並為用戶提供具差異化的產品及專業服務。
該公司董事長兼首席執行官方蔚豪表示，公司將持續探索更多以用戶為中心，關注人全生命周期健康管理的服務新模式。與此同時，平安好醫生將堅定圍繞「健康中國」戰略，積極投入醫療健康創新，以推動互聯網醫療行業的數碼化轉型，構建智慧醫療體系。
該公司早於2021年推出「醫+藥+險」融合的創新合作模式，為藥店、藥企賦能，以解決用戶診療、購藥、支付三大問題，現已逐步實現「藥店+保險」雙輪驅動，為藥店及病患精準配對。截至2023年6月底，藥診付產品已覆蓋超過3萬家藥店，累計服務57.5萬終端(C端)用戶，2022至2023年帶動合作藥店銷售額7.17億元人民幣。平安好醫生合作醫院數近4,000家，合作藥店22.6萬家，合作健康服務供應商近10.3萬家，合作體檢機構超過2,000家。