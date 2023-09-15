恒大人壽資不抵債　內地設海港人壽全盤接手其資產負債

國家金融監督管理總局深圳監管局負責人向《中國銀行保險報》表示，恒大人壽嚴重資不抵債，依據《中華人民共和國保險法》及相關監管制度規定，監管部門已對其實施貼身監管並開展風險處置，目前公司經營穩定。

負責人表示，中國保險保障基金有限責任公司、廣東省、深圳市和重慶市地方國有企業及太平人壽保險有限公司共同設立的海港人壽保險股份有限公司已開業，並依法受讓恒大人壽資產負債，承接機構網點及人員，全面履行保險合同義務，切實保護保險消費者及各有關方面合法權益。

恒大人壽發聲明，引述《國家金融監督管理總局深圳監管局關於海港人壽保險股份有限公司受讓恒大人壽保險有限公司保險業務的批复》指，海港人壽保險股份有限公司整體受讓恒大人壽保險有限公司的保險業務及相應的資產、負債。海港人壽保險股份有限公司將履行以恒大人壽保險有限公司名義簽署的保險合同義務，切實保護保險消費者的合法權益。

另國家金融監管總局官網公布，同意籌建海港人壽保險股份有限公司的批復和同意海港人壽保險股份有限公司及其分支機構開業的批复。

隨後，國家金融監管總局深圳監管局官網公布同意恒大人壽向海港人壽轉讓保險業務的批复，海港人壽、恒大人壽分別發布保險業務轉讓的公告。全國性國有保險公司海港人壽正式宣告成立，並全盤接手恒大人壽包括保單在內的資產負債。