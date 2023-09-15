金管局：虛擬資產機構自稱「銀行」具誤導性

香港金融管理局(金管局)發聲明，呼籲市民提高警覺，小心聲稱為「銀行」或聲稱其產品為「存款」的虛擬資產機構。金管局警告，有關機構的上述行為或違反《銀行業條例》。

金管局指，留意到有些虛擬資產機構自稱為「加密銀行」、「虛擬資產銀行」、「數碼資產銀行」、「數碼銀行」或「數碼交易銀行」等，或聲稱提供「銀行服務」或「銀行戶口」。有些虛擬資產機構亦使用「存款」一詞來形容客戶存放於該等機構的資金，或宣傳「儲蓄計劃」為「低風險」及「高回報」。上述種種描述或具誤導性，令市民相信有關的虛擬資產機構是在香港獲認可的，並且是他們可放心交託其儲蓄的銀行。

根據《銀行業條例》，只有獲金管局發出經營牌照的持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司(統稱為認可機構)，才可在香港經營銀行或接受存款業務。除認可機構外，任何人在香港經營業務時採用「銀行」一詞的名稱或稱謂，或申述該人是一間銀行或正在香港經營銀行業務，即屬犯罪；任何人不得在香港經營接受存款業務，或邀請公眾人士作出任何存款，否則亦屬犯罪。

金管局提醒市民，非香港銀行的虛擬資產機構不受金管局監管，而存放於該等機構或平台的款項亦不受香港存款保障計劃保障。市民如果對任何聲稱為銀行或邀請作存款的機構有所懷疑，應查閱金管局網站上的認可機構名單以核實該等機構是否已獲認可。