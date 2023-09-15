傳建行亞洲H按封頂息升至5.125厘　經絡料港銀年內加P

繼四大銀行及部分中小型銀行於週內相繼上調拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限，今日再有報導指，建行亞洲短期內將上調H按的鎖息上限，由現時P-2.25%大幅增加1.5厘至P-1厘，即實際封頂息率由3.625厘增加1.5厘至5.125厘，同時現金回贈亦會大幅下調及不設高息掛鈎存款戶口。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，一個月銀行同業拆息（HIBOR）已連升8個工作天，年內第3次升穿5厘，創逾1個月新高，而HIBOR年內一直高企，導致H按實際按息長期觸及封頂水平＝，相信該銀行亦基於資金成本考量及風險管理而上調H按鎖息上限。

他指，美國聯儲局年內或再加息以降低通脹，美息將繼續維持高位，港美息口差距或將進一步擴寬，料HIBOR將繼續徘徊高水平一段時間。在資金成本高企下，香港銀行年內仍有加息壓力，預計加息幅度約為0.125厘。

此外，根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，截止2023年8月，建行亞洲的現樓及樓花市佔率共佔整體市場僅有0.4%，曹表示，該行按揭市佔率較低，相信受影響的客戶較少，建議有意置業人士預留更多首期及後備資金以應對利息上升的風險，選擇按揭計劃可貨比三家，同時避免借得盡失預算。