傳建銀亞洲大手加按息　中原按揭：息差或為首要考量

巿傳建銀亞洲計劃下周一(18日)加封頂息1.5厘，高於主流銀行加幅，實際按息將達5.125厘。中原按揭董事總經理王美鳳表示，拆息已回升至5厘再次返回貼近美息水平，在這拆息水平下，反映銀行資金成本上升，故有個別銀行上調按息至逾5厘水平，有關新造按息上調幅度大於最近銀行調整按息之幅度，反映個別銀行在現階段選擇未有跟隨市場主流調整，以息差因素考慮為較首要，按自身業務政策承造按揭業務。

中原按揭研究部數據顯示，建銀亞洲今年首8個月錄209宗現樓按揭登記，較去年同期減少86%，巿佔率0.4%，排名15，相對於去年同期排第9，反映其按揭業務取態變化。

王表示，1個月銀行同業拆息今日重上5厘返回貼近美息水平，多間銀行最近上調新造按息至4.125%，然而目前反映銀行資金成本的拆息水平仍然高於市場按息，加上銀行最近亦相繼上調定存息率，這些都反映銀行未解除加息壓力，下星期美國再次議息，市場對臨近加息期見頂美國是否於年內仍會再加息仍未可確定，然而，即使美國再加息0.25%，銀行即使仍有加息壓力，但因為最近已上調按揭息率紓緩了一定程度上之加息壓力，故此若再加P料加幅可收窄至0.125厘。