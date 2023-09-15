粉嶺花都廣場兩房售503萬　4年連使費蝕逾50萬

樓市蝕讓買賣一單接一單，粉嶺花都廣場兩房戶以503萬元售出，原業主持貨約4年帳面蝕讓約27萬元，連裝修費用料虧蝕逾10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角繼園臺海港閣低層B室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望樓景，成交價550萬元，呎價約11,270元，創屋苑近年呎價新低，原叫價598萬元，現減價48萬元，減幅約8%。

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新界區

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺花都廣場8座高層F室，實用面積約413方呎，兩房間隔，放盤3個月，獲同區上車客以503萬元承接，減幅約5.1%，呎價約12,179元，原業主於2019年9月以530萬元購入，持貨約4年帳蝕27萬元，連裝修費用料虧蝕逾10%。

●美聯陸康誠表示，深井碧堤半島5座中層B室，實用面積約935方呎，套三房連工人套房間隔，享海景，早前以1,150萬元放售，獲外區客洽購，終議價112萬元，以1,038萬元承接，呎價約11,102元。

●中原區國健指，上水新都廣場3座中層A室，實用面積約480方呎，兩房間隔，開價約610萬元，經議價後以550萬元獲承接，呎價約11,458元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田碧濤花園1期雅碧閣高層C室，實用面積約764方呎，三房間隔，叫價850萬元，放盤1個月，減20萬至830萬元沽出，呎價約10,864元，原業主於2017年9月以805萬元購入，持貨約6年帳面賺25萬元，扣除使費近平手。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山9月暫錄約13宗二手買賣，按月跌約50%，銀湖．天峰5座高層F室，實用面積約695方呎，套三房間隔，開價約1,030萬元，議價後以1,020萬元易手，呎價約14,676元，新買家為用家。

●中原何文俊表示，將軍澳峻瀅9月至今暫錄得3宗二手買賣，該盤1座高層G室，實用面積約529方呎，兩房間隔，最初叫價698萬元，議價後減至655萬元易手，呎價約12,382元。

●中原柯勇指，將軍澳城中駅8座高層B室，實用面積約894方呎，套四房間隔，另設儲物房，擁內園景，最新以1,280萬元易手，呎價約14,318元，原業主於2008年6月以618萬元購入，持貨約15年帳面獲利662萬元。

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