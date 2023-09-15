車險公司車車獲中證監備案通知書　傳於美國上市

中國證監會向4家公司發出境外發行上市備案通知書，包括車險公司車車(CheChe)。外媒報道，這是中證監自3月底實行境外上市備案新規後，首家獲得備案通知書的VIE(可變利益實體)架構企業。

據該境外發行上市備案通知書，車車為開曼公司，將通過與SPAC Prime Impact Acquisition I PIAI.N合併，以在美國納斯達市場上市，而CheChe Group Inc.同步發行不超過約9,779.49萬股普通股。

該公司於今年1月與Prime Impact Acquisition I簽訂業務合併協議。Prime impact acquisition I向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件顯示，車車投資前股權估值為7.6億美元，合併後預估估值約8.41億美元。文件稱，此次交易預計將為車車來約6,800萬美元的總收益。

資料顯示，車車成立於2014年，目前已獲得來自騰訊投資、順為資本、寬帶資本等知名機構超過10億元人民幣風險投資。

另外，獲發境外發行上市備案通知書的還有明星鹿晗等藝人管理人公司風華秋實、廣告及營銷公司華視集團，以及網上營銷公司浩希健康科技，前兩者計劃在港上市，而後者則擬美國納斯達市場掛牌。