美股偏軟　納指挫101點　Adobe績後跌4%

美股周五早段偏軟，道指跌47點，報34,859點；標指跌21點，報4,483點；納指跌101點，報13,824點。恒指夜期報18,145點，跌39點；低水38點。

美國對沖基金巨頭Citadel創始人兼行政總裁格里芬(Kenneth Griffin)表示，對於本輪美股反彈能否持續存有疑問，認為反彈勢頭可能已進入終局，但又稱「願意相信漲勢能夠持續」。從他的言論可見，即便是身家過萬億的對沖基金大鱷，也難以斷言美股接下來的走勢如何。

格里芬對經濟的看法同樣不確定。他認為聯儲局試圖讓經濟放緩、慢慢實現「軟着陸」的情景之際，白宮一直在擴大開支刺激經濟，這樣就如同「把聯儲局主席鮑威爾的雙手綁在身後」，除非經濟進入一次「真正的衰退」，否則通脹率難以回到2%的目標。

著名設計軟件公司Adobe公布截至9月1日止季度業績，期內收入按年增長10.3%至48.9億美元；淨利潤按年增長23.5%至14.03億美元。該公司對本季度的業績指引保守，料收入介乎49.75億至50.25億美元，以中位數計相當於按年增長10.49%；每股盈利3.1至3.15美元。Adobe股價挫4.1%，報529.51美元。

此前該公司的生成式人工智能(AIGC)工具Firefly，亦正式公布了商業化收費方案，以「點數制充值方式」收費，每張由Firefly生成的圖片折合最低收費僅幾亳子港元。

周四掛牌的晶片設計專利公司Arm上市首日升24.69%，報63.59美元；並於周五早段升2.5%。Arm大股東、日本財團軟銀的創始人孫正義表示，Arm將會是AI技術的「核心受惠者」，又指AI未來將會超越人類。

外媒引述消息指，華特迪士尼就出售旗下美國廣播公司(ABC)予Nexstar Media Group進行初步談判。消息人士稱，有關談判仍在早期階段，未討論業務估值等問題。迪士尼近期因為荷里活大罷工，串流媒體及影視業務持續虧損等因素，導致其股價表現疲軟，該公司股價周五升1.54%。