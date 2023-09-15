深圳市鼓勵消費　舊車換新能源車補貼達萬元人幣

深圳市發改委印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，當中提出支持老舊汽車更新消費。對提前報廢或遷出「國Ⅳ」及以下排放標準的普通小汽車並於年底前購置符合條件新能源汽車的，給予最高10,000元人民幣補貼，可與省、市、區其他補貼政策疊加享受。

措施提到會加快建設「超充之城」，推動新能源汽車充電基礎設施規劃與加油站、電力、交通等規劃一體銜接、科學統籌、全面升級。便利「北上」香港單牌及深港兩地車牌電動車在深充電、換電服務，推動在港人消費集中區域充電設施配備充電轉換器。加快建設便捷高效的充電網絡，到2024年底累計建成充電樁45萬個、超級快充站175座、V2G示範站85座、綜合能源補給站30座。

支持住房消費方面，措施表示將提高住房公積金租房提取額度。職工本人及其家庭成員在本市無商品住房、政策性住房和保障性住房，每月最高可按申請當月應繳存額的80%提取；新市民或者青年人職工每月最高可按申請當月應繳存額提取。多子女家庭職工每月最高可按申請當月應繳存額提取，辦理房屋租賃合同備案的，提供相關材料後可按實際月租金提取，不受月應繳存額限制。