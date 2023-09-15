新盤半個月僅錄百宗成交　康城項目周五售12伙

整體一手交投量仍處於低位，半月僅錄百宗成交。個別樓盤交投加快，日出康城新盤於周五(15日)售出12伙，單日吸金逾9,290萬元。

●紅磡BAKER CIRCLE 3期累售427伙

●屯門掃管笏凱和山夥拍中原推優惠吸客

路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，折實入場呎價一萬港元有找。集團銷售及市場推廣副總監陳健聰指出，開價後市場查詢反應踴躍，當中不乏內地專才客戶，會視乎本周末示範單位參觀及收票反應，再決定加推及銷售安排部署。項目夥拍中原地產及中原按揭為買家提供優惠。

●將軍澳日出康城凱柏峰III單日售出12伙

●旺角利奧坊‧壹隅上調建築期付款計劃折扣率

●何文田128 WATERLOO推中秋優惠

●薄扶林VICTORIA COAST舉行亮燈儀式

華懋集團旗下薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周五(15日)舉行亮燈儀式。該集團銷售總監封海倫表示，樓盤亮燈儀式展示出項目雙高座住宅大樓，亦代表銷售部署已啟航，現樓設有裝修示範單位，計劃於短期內供預約參觀。

●何文田芳菲下周一招標賣兩伙特色戶

協成行旗下何文田芳菲，落實下周一(18日)起招標發售兩伙特色戶，包括29樓B室連天台戶，實用面積417方呎兩房，連307方呎天台。另一伙為2樓C室，實用面積377方呎兩房，連487方呎平台。招標期截至12月31日，期間每日上午11時招標，同日下午4時截標。

●西營盤藝里坊‧1號推先租後買付款計劃

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期一房售507萬元

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄464宗終止交易