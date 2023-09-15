新盤半個月僅錄百宗成交 康城項目周五售12伙
2023年09月15日 22:02
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整體一手交投量仍處於低位，半月僅錄百宗成交。個別樓盤交投加快，日出康城新盤於周五(15日)售出12伙，單日吸金逾9,290萬元。
●紅磡BAKER CIRCLE 3期累售427伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡大型重建項目BAKER CIRCLE已推出的3期項目，截至周五(15日)合共累售427伙，套現約26億元，平均成交呎價約21,693元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，系列項目第1期目前已拆棚，正待批入伙紙，預料關鍵日期為明年3月，待現樓階段再有新部署。至於後續期數項目最快將在明年第二季推售。
●屯門掃管笏凱和山夥拍中原推優惠吸客
路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，折實入場呎價一萬港元有找。集團銷售及市場推廣副總監陳健聰指出，開價後市場查詢反應踴躍，當中不乏內地專才客戶，會視乎本周末示範單位參觀及收票反應，再決定加推及銷售安排部署。項目夥拍中原地產及中原按揭為買家提供優惠。
●將軍澳日出康城凱柏峰III單日售出12伙
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，周五(15日)單日錄得12宗成交，共涉9,290.7萬元。上述12伙的成交價介乎632.6萬至994.2萬元，呎價由16,978至17,522元。當中，3B座28樓D室，實用面積572方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價994.2萬元，呎價約17,381元。該盤迄今累沽100伙，套現逾7.98億元。
●旺角利奧坊‧壹隅上調建築期付款計劃折扣率
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周五(15日)修訂價單，將建築期付款計劃的折扣率增加2個百分點至6%，買家須在簽臨約後先支付5%的訂金，並分別在30天及60天內分別支付樓價2%及3%，並在發展商通知交樓後14天內付支付其餘九成樓價。
●何文田128 WATERLOO推中秋優惠
萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，周五(15日)公布推出「明月共賞128」禮券優惠，由下周二(19日)起至10月8日期間購買項目單位的買家，可獲贈價值12.8萬元禮券。發展商指，項目開售至今累售約59伙，連同車位共套現逾13.4億，平均成交呎價逾3.2萬。
●薄扶林VICTORIA COAST舉行亮燈儀式
華懋集團旗下薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周五(15日)舉行亮燈儀式。該集團銷售總監封海倫表示，樓盤亮燈儀式展示出項目雙高座住宅大樓，亦代表銷售部署已啟航，現樓設有裝修示範單位，計劃於短期內供預約參觀。
●何文田芳菲下周一招標賣兩伙特色戶
協成行旗下何文田芳菲，落實下周一(18日)起招標發售兩伙特色戶，包括29樓B室連天台戶，實用面積417方呎兩房，連307方呎天台。另一伙為2樓C室，實用面積377方呎兩房，連487方呎平台。招標期截至12月31日，期間每日上午11時招標，同日下午4時截標。
●西營盤藝里坊‧1號推先租後買付款計劃
恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧1號，新近增設「先租後買」付款計劃，租約期為42個月，租客每年須預先繳付住宅物業全年之管理費、差餉及地租。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期一房售507萬元
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，最新以507.68萬元售出C座2樓7室，實用面積335方呎，一房間隔，呎價約15,155元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄464宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今(15日)已錄得約464宗終止買賣個案，佔成交量846宗約55%，而涉及總成交金額逾69.4億元。最新個案為1B座41樓B室，為實用面積772方呎的三房單位，原本於2021年6月以1,818萬元，呎價約23,549元，惟交易已於周四(14日)終止。