中證監否認停批IPO及上市公司融資申請　強調沒有「落閘」

近期有指內地A股新股審批放慢，中國證監會強調，階段性收緊新股發行(IPO)節奏，是維護市場穩健運作的安排，而中證監、交易所IPO受理、審核、註冊等相關工作沒有暫停，不存在「關閘」；上市公司再融資也不存在「關閘」情況。

中證監指，會加強一二級市場的逆周期調節，在充分考慮二級市場承受能力的基礎上，科學合理保持新股發行常態化，更好促進一二級市場協調平衡發展。另外，正在研究制訂資本市場服務高水平科技自立自強的行動方案，進一步暢通「科技、產業、金融」良性循環。

中證監又指，自試點註冊制以來，堅持信息披露為核心，進一步明確板塊定位，精簡完善發行條件，設置多元包容的上市條件。滬深北交易所各有側重、協調發展的格局基本形成，可以滿足不同行業、不同發展階段企業的上市融資需求。目前，各板塊的定位、發行和上市條件、信息披露要求等沒有變化，不存在提高上市門檻的情形。

對於近期撤回的企業，中證監指出，主要存在控制權穩定性不足、業績下滑等影響企業持續經營能力的問題。對於媒體報道中涉及的產能過剩、周期性強及天花板低的行業企業，審核實踐中，證監會、交易所充分關注行業發展趨勢以及發行人自身情況，根據產業政策、發行條件、板塊定位嚴格審核把關。

中證監重申，會嚴把審核質量關，在發行上市審核中嚴防嚴查欺詐發行，壓嚴壓實發行人和中介機構責任，保持高壓態勢，以零容忍態度打擊財務造假，從嚴從重查處。