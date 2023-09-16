【東方日報產評】華穩經濟初見效　信心恢復展新貌

內地最新公布的經濟數據終見回穩，7月以來的連環出招開始見效。由於8月以來救市全方位且力度有增無減，料有助穩定市場信心。畢竟，要搞活資本市場、化解債務危機、穩住人民幣匯率，大前提離不開要先穩定經濟，以避免市場供需陷入惡性循環，甚至墮入衰退的漩渦。搞好經濟既是關係基本民生的頭等大事，也是應付美國不斷打壓的重要力量來源，所謂「打鐵還需自身硬」。中國經濟企穩住腳，非但亞洲地區經濟得益，對全球景氣也是令人鼓舞的消息。

繼上周公布的通脹數據排除通縮風險後，昨日內地公布的工業增加值及零售數據均勝預期，固定資產投資因被內房危機拖着後腿，但情況在預期之內。另見到全國城鎮調查失業率微跌，整體而言景氣狀況未有進一步惡化，未來得集中火力催谷內部需求，鞏固經濟復甦的基礎。昨日生效的降準放水，也是把握了「金九銀十」的行情時點，確保第四季經濟能「開好局」，追回第三季的失地，以確保能實現全年經濟增長5%左右的政策目標。

其實，見到國際機構及投資銀行，近期雖紛紛下調內地經濟增長預測，但普遍估計仍有4.5至5%，這個增幅對於規模已成世界第二大經濟體的中國而言，絕對不是容易事，相對於歐洲、美國也不失色，只是市場之前對疫後復甦的預期過於樂觀，需要時間作出修正。

如無意外，9月的經濟數據會持續回穩，而迎面而來的「銀十」期間，若房地產銷售回升，將改善房企資金回籠及項目交付。雖然要徹底化解內房債務危機須要以年計的時間，惟一旦確認內房危機情況受控，對內地經濟而言，絕對是一口強心針。

目前，國際上正被一股由美國主導的「避開中國資產」風氣所籠罩。問題是，非單只亞洲，全球景氣實際上都受中國影響。昨日內地經濟數據勝預期，亞洲股市受提振，足證這一點。繼續唱衰中國，不見得有利全球。即使美國對於遏華固霸感覺良好，但實際上美國企業面對海外盈利倒退的風險，為美國政客大打「中國牌」以爭取選票的把戲付出沉重代價。

是故，見到今年以來，亞洲、歐洲及美國企業，都未有放棄發展中國市場，更對中國在新能源、創新科技上的領先發展給予肯定。有理由相信，隨着過去兩個月大量有力措施穩經濟，第四季內地的景氣將會逐步回暖，並為活躍資本市場提供信心與資金。

以美國傳奇股神巴菲特的名言：「別人恐懼我貪婪」的角度看，目前中國資產價格正要觸底，正是長線資金部署中國市場的好時機。畢竟美國政府對自身的經濟結構、財政赤字以及資產泡沫等問題，至今未有拿出決心正視和治理，加上國際地緣政治風險未消，市場已由過去安於接受美元霸權，改變成主動減低對美元的依賴，以降低受美元霸權收割的風險，中國既為全球最大貿易國，中國資產正是全球資金分散風險的理想之選。眼前中國這場信心危機捱得過去，經濟企穩回升，中美博弈的趨勢，全球資金流向，將展現新貌。