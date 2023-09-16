每百日圓兌港元跌穿5.3　料明年下半年加息

日圓走勢持續偏軟，昨日兌每美元曾見147.878，相當於每百日圓兌5.2926港元，創近11個月新低。加拿大皇家銀行(RBC)財富管理預期，日本央行可能會等到明年初才進一步調整孳息率曲線控制(YCC)，並且在明年下半年才可能加息。

話雖如此，偏弱的日圓匯價始終有利於出口，RBC繼續在發達市場中偏好日本股市。對於近期日本央行行長植田和男突然表示可能放棄負利率的言論，RBC財富管理投資組合策略師Nicholas Gwee認為，植田的言論可能是因為日圓走勢疲弱所致。而真正導致日圓匯率持續受壓的原因，在於美國的利率仍然高企。

另有分析指出，日本政府的一項金融政策可能會為日圓添加長期沽壓。日本將於明年起永久取消「日本個人儲蓄帳戶(NISA)」的股息稅及資本利得稅，預料將使日本散戶投資者加速把儲蓄投入海外股市與基金，由於在這個過程中，投資者將拋出日圓，可能會成為日圓長期偏軟的另一催化劑。

NISA制度是為鼓勵日本人靠投資累積退休金，在舊制度中有兩種免稅期可選，分別為5年期及20年期。而在新制度下將不再設有年期限制，每年投資上限亦提高至360萬日圓。考慮到當前日圓資產極低的利息回報，在免除股息稅後，散戶有更大的誘因去投資海外高息資產。

東京NLI研究所資深經濟學家上野剛表示，NISA的改制將會促使投資組合轉移至海外資產，並對日圓產生沽壓。尤其日本的經濟增長偏低，且國內利率亦極低，資金更可能外流。