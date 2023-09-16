陳鳳珠：內銀盈利壓力或緩解　邊間最值博？

內地銀行於9月起再度調低存款利率，為去年9月以來第3次調整，料有助紓緩內銀淨息差收窄的壓力。國家金融監督管理總局數據顯示，截至6月底，內銀的淨息差為1.74%，低於1.8%的監管水平。

雖然存款利率下調，但今年內銀持續調低貸款利率，以推動資金落入實體經濟及減輕企業融資壓力，因此內銀的淨息差仍難以擴闊。近日人民銀行及金監總局更要求銀行下調存量首套房貸利率，銀行的貸款利率繼續下行，惟此舉或有助減少提前還貸現象。

讓利支持經濟損收入

淨息差方面，中行的淨息差為1.67%，按年只減少9點子，估計因中行的境外業務佔比較多，其餘3大國有銀行的淨息差均按年收窄0.3個百分點，工行、建行及農行的淨息差分別為1.52%、1.60%及1.49%。

4大行息率仍具吸引力

資產質素方面，截至6月底，以中行的不良貸款率1.28%最低，工行、建行及農行的不良貸款率分別為1.36%、1.37%及1.35%。而中行、工行、建行及農行的撥備覆蓋率分別為188.4%、218.6%、244.5%及304.7%。另外，工行的一級資本充足比率及核心一級資本充足比率分別達到14.7%及13.2%，為4大行中最高。

由中期業績可見，中行為4大行中表現較為穩定一員，目前中行、工行、建行及農行的息率分別達到9.3厘、8.7厘、9.6厘、8.9厘，且現價市盈率均低至3倍，預期內銀的盈利將會隨着經濟基本面恢復而回穩，且在高息及股價低迷的情況下，建議可吸納作中線投資。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票)